Власти Югры активно контактируют с жителями через социальные сети

Только в сети ВКонтакте органы власти Югры имеют 922 паблика, на которые подписаны более 900 тысяч человек (из 1,7 млн жителей). Такие данные привела руководитель Центра управления регионом Валентина Колпакова. «Обратная связь с жителями в интернете – приоритетный блок работы ведомств в Югре и Госпаблики в данном случае – эффективный инструмент достижения ключевой задачи: ни одно сообщение не должно остаться без ответа. В Центр управления регионом по Югре ежедневно поступает порядка 180 обращений, а среднее время ответа на них составляет 3 часа 4 минуты», – передает слова Колпаковой департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона.

Согласно федеральному закону, официальные страницы органов власти и подведомственных учреждений должны быть созданы до 1 декабря. Для выстраивания этой работы была создана платформа «Госпаблики» – страницы и сообщества региональных и муниципальных органов власти, а также больниц, поликлиник, детсадов, школ, вузов и так далее в основных соцсетях страны – ВКонтакте и «Одноклассниках».

В целом в России около 46,6 млн человек (из 145 млн россиян) подписаны на государственные паблики ВКонтакте. Такие данные привел гендиректор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак: «Госпаблики – это площадка для донесения нужной информации для конкретной аудитории. Важно создать такую вертикаль официальных сообществ, чтобы у жителя был доступ к страницам начиная с детского сада, заканчивая правительством. Мы разрабатываем экосистему госпабликов вокруг человека, которая позволит создать для него особую атмосферу открытости и безопасности».