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В Советском районе в ДТП скончался 61-летний водитель «ВАЗа»

На автодороге «Югра» Советского района произошло смертельное ДТП

В Советском районе в ДТП скончался 61-летний водитель «ВАЗа»
Фото: ГАИ Югры

Накануне, 22 сентября, в 13:10 на 314 километре автодороги «Югра» Советского района столкнулись «ВАЗ» и «Toyota Highlander». В ДТП погиб пожилой водитель.

«В результате автоаварии 61-летний водитель «ВАЗ» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, до приезда скорой медицинской помощи, три пассажира этого же автомобиля получили травмы. 47-летний водитель иномарки не пострадал»,– сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за вчерашние сутки в регионе зарегистрировали четыре ДТП, в которых один человек погиб и 10 получили травмы, в том числе два несовершеннолетних пассажира.


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Сегодня в 09:23, просмотров: 155, комментариев: 0
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