В ХМАО за сутки выявили 549 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Югре выявлено 549 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 18 муниципалитетах округа. Лидеры по числу заболевших: Сургут – 166, Ханты-Мансийск – 96, Нижневартовск – 63 и Нефтеюганск – 45.

«По клинической структуре: с симптомами ОРВИ — 545, пневмония — 4. Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 237 840», - отметили в окружном оперативном штабе.

Всего ковидом на этот момент в Югре болеют 8 623 человека. Выздоровели за весь период пандемии - 226 651 югорчанин. Умерли 2 566 пациентов.