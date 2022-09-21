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Ребенок, не пристегнутый ремнем безопасности, пострадал в ДТП в Пыть-Яхе

В Пыть-Яхе автоледи спровоцировала автоаварию с двумя пострадавшими

Ребенок, не пристегнутый ремнем безопасности, пострадал в ДТП в Пыть-Яхе
Фото: ГАИ Югры

Накануне, 20 сентября, в аварии на автодороге «Пыть-Ях-поселок Угут» пострадал 13-летний пассажир. По предварительной информации, он находился на заднем сиденье и не был пристегнут ремнем безопасности.

«В 16:19 на 1 км автодороги «город Пыть-Ях-поселок Угу» 48-летняя автоледи на «Toyota Avensis», по предварительным данным, при выезде со второстепенной дороги на главную не уступила дорогу автомобилю «MAN», в результате произошло столкновение транспортных средств. Водитель и 13-летний пассажир «Toyota» получили травмы», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Отметим, что за вчерашние сутки в регионе зарегистрировали пять ДТП, в которых шесть человек получили травмы, в том числе несовершеннолетний пассажир.


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Сегодня в 09:23, просмотров: 166, комментариев: 0
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