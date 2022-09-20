Аферисты, притворившись сотрудниками банка, украли у жителя Мегиона 400 тысяч

42-летний житель Мегиона обратился в полицию с заявлением о том, что мошенники украли у него огромную сумму. Также, по словам мужчины, за день до кражи его мобильный банк заблокировали по неизвестной причине, а на следующий день ему с неопознанного номера позвонила женщина, которая представилась сотрудником службы безопасности банка, а в процессе разговора к мужчине на телефон начали поступать сообщения с кодами.

Заявитель отметил, на фоне у его собеседницы были слышны детские голоса, но он не предал этому особого значения. Незнакомка убедила мужчину в реальности происходящего, назвав его персональные данные. Затем аферисты порекомендовали гражданину поехать в офис банка, чтобы разблокировать доступ в мобильное приложение. Когда мужчина был уже там, ему сказали повременить с открытием доступа, а также распечатали выписки с обеих карт, согласно которым, с карт было списано около 400 тысяч рублей.

Как только мужчина вышел из банка, ему позвонила та самая женщина, с которой он общался ранее, она сообщила, что его деньги были не похищены, а находятся на хранении в ячейке. Мужчина сказал, что увидел выписки с карт и понял, что его финансы были украдены. После этого мошенница бросила трубку и перестала отвечать, а мужчина сразу же отправился в отдел полиции.

Было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ.