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В Югре аферисты обчистили счета граждан

Мошенники обнулили счета северян более чем на 3 миллиона рублей

В Югре аферисты обчистили счета граждан
Фото: pixabay.com

На выходных мошенникам удалось обнулить счета доброжелательных югорчан более чем на три миллиона рублей: полиция ХМАО зафиксировала 20 случаев краж с банковских карт.

Фантазии мошенников можно только позавидовать: ради заработка они прикидываются туроператорами, колл-центрами банков, покупателями на сайтах объявлений и многими другими «специалистами».

Так, пытаясь выгодно забронировать апартаменты в городе Екатеринбурге, жительница Нижневартовска подарила хитрым «туроператорам» около 30 тысяч рублей. Лишь спустя время осознав, что она попалась в ловушку мошенников, женщина пожаловалась в ближайший отдел полиции.

Пенсионерка из Советского района обратилась в отдел полиции с заявлением, в котором пояснила, что ее сын стал жертвой телефонных мошенников, продавая собранные им грибы через сайт бесплатных объявлений. Накануне мужчине позвонил неизвестный человек и под предлогом оплаты дикоросов завладел реквизитами банковской карты, после чего украл у мужчины со счета свыше 25 тысяч рублей.

Югорчане по-прежнему не перестают вестись на поводу у мошенников под предлогом выигрышей и компенсаций. Таким образом мошенники заработали свыше 130 тысяч благодаря своим коварным схемам.

По всем фактам мошенничества завели уголовные дела, хотя известно, что раскрывать «дистанционные преступления» сложно — проще самим гражданам быть бдительнее и не попадать на крючок злоумышленникам: в первую очередь, всегда следует проверять любую поступающую информацию в официальных источниках, а также не делиться конфиденциальными данными с теми, кто звонит вам по телефону.


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Сегодня в 13:47, просмотров: 280, комментариев: 0
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