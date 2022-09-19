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В Югре расширили список получателей компенсации за детский сад

Размер компенсации за детсад в Югре составит 100 процентов

В Югре расширили список получателей компенсации за детский сад
Фото: pixabay.com

В Югре расширили перечень семей, которые могут получить компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в детсадах. Изменения в региональный закон одобрили на заседании окружного правительства.

«На основании предложенного документа будут установлены категории родителей, имеющих право на дополнительную меру социального обеспечения в виде компенсации 100 процентов оплаты за присмотр и уход за детьми в дошкольных организациях», – подчеркнул директор департамента образования автономного округа Алексей Дренин. Он также добавил, что инициатива будет вынесена на рассмотрение на ближайшем заседании думы Югры.

Так, в перечень предложили внести членов семей военнослужащих, сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, где предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих или принимавших участие в спецоперации. Вдобавок, компенсацию будут получать семьи сотрудников уголовно-исполнительной системы РФ, выполнявших задачи на указанных территориях в период проведения спецоперации, в том числе погибших в ходе несения службы.

После утверждения в думе поправки вступят в силу с 1 января 2023 года.


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Сегодня в 12:11, просмотров: 269, комментариев: 0
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