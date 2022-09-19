Пожарные ХМАО потушили 40 пожаров за прошедшую неделю

За прошедшую неделю в Югре пожарные ликвидировали 40 пожаров. Общая сумма возможного ущерба могла составить более 63 миллионов рублей, но огнеборцам удалось сохранить имущество граждан.

«Объектами возгораний в большинстве случаев стали строения (27), в числе которых жилые дома (13), дачи (5), бани (7), гаражи (1) и транспортные средства (1). Спасено два человека, погибло три», - сообщили в пресс-службе МЧС России по ХМАО-Югре.

Как отмечают в ведомстве, основные причины возникновения пожаров – нарушение правил пожарной безопасности, нарушение при эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов, а также неосторожность граждан.