У большинства заболевших югорчан ковид протекает как ОРВИ

За минувшие сутки в ХМАО выявлено 963 новых заболевших в 21 муниципалитете. Больше всего случаев зафиксировано в Сургуте (291), Ханты-Мансийске (163), Нефтеюганске (83) и Нижневартовске (60). 235 937 югорчан переболели за все время.

На момент выявления у 949 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 14 обнаружена пневмония. За сутки излечились 710 жителей региона, за весь период пандемии – 224 502.

Летальных исходов среди югорских пациентов не зафиксировано. Общее число жертв инфекции, по официальным данным, достигло в регионе 2 565 человек.