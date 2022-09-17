Социальная кампания «Детское кресло спасает жизни» пройдет в ХМАО

ГИБДД Югры проведет социальную кампанию «Детское кресло спасает жизни!». Мероприятие пройдет с 19 по 23 сентября на территории региона, сообщается в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

«Основная цель кампании напомнить папам и мама, бабушкам и дедушкам о главном назначении автокресла — обеспечить безопасность ребенка не только при дорожно-транспортных происшествиях, как принято считать, но и при резких маневрах и торможении. По статистике, транспортировка ребенка в автокресле снижает вероятность смертельных травм на 75%», - говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции и общественники в течение недели будут проводить тематические акции, направленные на популяризацию детских автокресел. Полицейские расскажут взрослым о разновидностях детских кресел и организуют мастер-классы по их правильной установке в автомобилях.

Желающие могут поддержать кампанию, опубликовав на своих страницах в соцсетях фото и видео, демонстрирующие безопасную перевозку юных пассажиров.

С начала 2022 года на дорогах округа произошло 47 ДТП с участием детей-пассажиров. Три ребенка погибли и 59 получили травмы.