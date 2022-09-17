Масочный режим могут вновь ввести в ХМАО уже на следующей неделе

Обязательный масочный режим может вернуться в Югру уже на следующей недели. Такой возможности не исключила замруководителя окружного управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева. По ее словам, обсуждение ограничительных мер пройдет на следующей неделе.

«В последние дни мы фиксируем взрывной прирост заразившихся, больше тысячи в сутки — это очень много. В любом случае, решение об ужесточении ограничений невозможно принять в одиночку, и мы будем рассматривать его коллегиально. Вероятно, на следующей неделе уже будет определенность, вернется ли в Югру обязательное ношение масок или нет», — сказала Инна Кудрявцева Ura.ru.

В последние дни в ХМАО фиксируется большой прирост новых заболевших ковидом. Третий день подряд фиксируется свыше тысячи новых случаев заражения. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 234 974 человека, из них выздоровели 223 792, умерли 2 565.

Обязательное ношение масок в общественных местах уже ввели власти 11 российских регионов, сообщил накануне ТАСС. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство не собирается вводить никакого регулирующего правила, которое бы обязывало носить маски в регионах.