16+
Логотип Сиапресс
USD  60,0316   EUR  59,8740  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Обязательный масочный режим может вернуться в Югру

Масочный режим могут вновь ввести в ХМАО уже на следующей неделе

​Обязательный масочный режим может вернуться в Югру
pixabay.com

Обязательный масочный режим может вернуться в Югру уже на следующей недели. Такой возможности не исключила замруководителя окружного управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева. По ее словам, обсуждение ограничительных мер пройдет на следующей неделе.

«В последние дни мы фиксируем взрывной прирост заразившихся, больше тысячи в сутки — это очень много. В любом случае, решение об ужесточении ограничений невозможно принять в одиночку, и мы будем рассматривать его коллегиально. Вероятно, на следующей неделе уже будет определенность, вернется ли в Югру обязательное ношение масок или нет», — сказала Инна Кудрявцева Ura.ru.

В последние дни в ХМАО фиксируется большой прирост новых заболевших ковидом. Третий день подряд фиксируется свыше тысячи новых случаев заражения. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 234 974 человека, из них выздоровели 223 792, умерли 2 565.

Обязательное ношение масок в общественных местах уже ввели власти 11 российских регионов, сообщил накануне ТАСС. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство не собирается вводить никакого регулирующего правила, которое бы обязывало носить маски в регионах.


нравится (0) не нравится (3)
Сегодня в 12:26, просмотров: 315, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Максима Галкина внесли в список иноагентов 358
  2. Уже 2 565 человек умерли от ковида в ХМАО 355
  3. ​Обязательный масочный режим может вернуться в Югру 315
  4. ​В Сургуте завтра пройдет фестиваль русской культуры «Ладушки» 315
  5. Югорского медика осудят за смерть ребенка после операции 272
  6. Югорский пенсионер потерял на «финансовой бирже» 200 тысяч рублей 210
  7. ГИБДД Югры проведет акцию «Детское кресло спасает жизни» 158
  8. Умер режиссер фильмов о Шерлоке Холмсе Игорь Масленников 122
  9. ​Рост рождаемости начался давно – неужто не было понятно заранее, что надо школы строить? 118
  1. Ушла эпоха: в Сургуте приступили к сносу недостроя на Энергетиков 1797
  2. ​«Эпоха стагнации в российской космонавтике завершена, но радоваться не стоит. Потому что начинается деградация» 1649
  3. ​Наталья Комарова с Вагитом Алекперовым съездили в город-юбиляр Покачи 1519
  4. В ХМАО проходит единый день голосования: выбирают 13 глав и 113 депутатов 1478
  5. ​Половина покупателей жилья в Сургуте боятся стать жертвой мошенника 1423
  6. ​Вылетевший в Бишкек самолет вернулся в Сургут из-за проблем с генератором 1379
  7. В Сургутском районе прошли выборы глав трех поселений 1354
  8. ​Молодой мужчина погиб из-за лося на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск 1351
  9. Насколько изношены сургутские коммунальные сети и сколько стоит их поменять? 1320
  10. ​«Выбросило из машины». В ДТП погибла четырехлетняя девочка из Югры 1301
  1. Подача отопления в Сургуте начнется с понедельника и продлится пять дней 6805
  2. Как 37 лет назад Горбачёв в Сургут приезжал 4745
  3. В ДТП погибла директор популярной в Сургуте клиники красоты 3992
  4. ​Сбежавших в ХМАО подростков нашли почти за полторы тысячи километров от дома 3971
  5. Районный парикмахер 3894
  6. ​Снег не за горами. На Югру надвигаются холода 3350
  7. В Сургуте ищут мужчину, который приехал в город на заработки и стал бездомным 3023
  8. ​В Сургуте построят большую мечеть за полмиллиарда рублей 2751
  9. На югорском месторождении заметили стаю волков 2729
  10. ​Казимир Ландграф – достойный ученик великого учителя 2600

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика