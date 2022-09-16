В ХМАО ищут подозреваемого в убийстве и изнасиловании девушки в 2011 году

Полиция Югры разыскивает подозреваемого в убийстве и изнасиловании несовершеннолетней жительницы Нягани. Тело девушки обнаружено 30 апреля 2011 года на дне водосточного коллектора в микрорайоне «Восточный» Нягани. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Югры.

Стражами правопорядка установлена причастность местного жителя Борисова Владимира Сергеевича, 31 октября 1986 года рождения. Подозреваемому заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, а также он объявлен в международный розыск.

Если Вы располагаете информацией о месте его нахождения, просьба сообщить об этом в дежурную часть полиции по телефонам 8 (3467) 398-215, 398-216 или 102.