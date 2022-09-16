В пяти муниципалитетах ХМАО введут ограничение движения для бегунов

Окружная Госавтоинспекция информирует водителей: 17 сентября 2022 года в связи с проведением Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2022» в Югре ограничат движение автотранспорта в пяти муниципальных образованиях округа: городах Нижневартовск, Нягань, Нижневартовском (п.г.т. Излучинск, п.г.т. Новоаганск и п. Ваховск), Кондинском (п. Междуреченский) и Березовском (п.г.т. Березово) районах.

Просим отнестись с пониманием к временным ограничениям, рекомендуем автолюбителей заблаговременно планировать маршруты поездок и не оставлять припаркованный транспорт на проезжей части улиц, на которых будут проходить мероприятия.