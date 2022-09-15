Губернатор Югры ответит на вопросы жителей Кондинского района в прямом эфире

Очередной прямой эфир анонсировала губернатор Югры Наталья Комарова. На этот раз он будет посвящен жизни, вопросам, пожеланиям и проблемам жителей Кондинского района. «Приглашаю обсудить вопросы развития муниципального образования, реализацию инфраструктурных и национальных проектов, исполнение поручений, основанных на ваших, уважаемые земляки, запросах. Место встречи – интернет, плюс для жителей Междуреченского – районный дворец культуры», – написала глава региона в своих социальных сетях.

Формат встречи в очередной раз будет носить смешанный характер – все желающие могут присоединиться к разговору в режиме онлайн в социальных сетях (ВКонтакте, «Одноклассники»), а те, кто находится в Междуреченском – прийти лично в районный дворец культуры. Там будут находиться представители местной администрации с главой района Андреем Мухиным, а также сотрудники профильных ведомств правительства Югры. Им можно будет задать вопросы вживую, а если их ответы не удовлетворят – обратиться к губернатору из зала ДК.

Кроме того, как обычно, вопросы можно оставлять в комментариях к специальному посту Натальи Комаровой «ВКонтакте». Даже если они не попадут непосредственно в эфир, с ними обязательно будут работать специалисты Центра управления регионом и профильные ведомства местной и региональной власти.

Разговор начнется в пятницу, 16 сентября, в 12.00.