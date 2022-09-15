1018 новых заболевших коронавирусом обнаружили в ХМАО за прошедшие сутки

1018 новых случаев коронавирусной инфекцией выявили в 21 муниципалитете ХМАО за последние сутки. Из них 300 – в Сургуте, 98 – Ханты-Мансийске, 97 – Нефтеюганске, 67 – Нижневартовске.

«По клинической структуре: с симптомами ОРВИ — 1004, пневмония — 11, бессимптомно — 2», - уточнили в окружном оперативном штабе.

Всего коронавирусом в Югре болеют 7 840 человек. Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 232 881. Выздоровели за весь период 222 478 человек. Скончалось 2 563 пациента.