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​За десять лет количество многодетных семей в Югре выросло в 3,5 раза

Югра создала мощную систему поддержки семей с детьми

​За десять лет количество многодетных семей в Югре выросло в 3,5 раза
Фото admhmao.ru

Количество многодетных семей (то есть таких, где детей больше трех) в Югре за десять лет выросло в 3,5 раза – с 11 тысяч до 38,7 тысяч. Каждая седьмая семья в регионе является многодетной. Такие данные привели на заседании общественного совета при губернаторе Югры по стратегии социально-экономического развития автономного округа.

«Наш регион занимает шестое место среди субъектов РФ по коэффициенту естественного прироста населения и девятое – по коэффициенту рождаемости. В стратегии Югры создание условий для развития человеческого капитала является ключевой задачей», – цитирует Наталью Комарову департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

В Югре для социальной помощи семьям с детьми предусмотрено 38 различных видов выплат. «В развитие региональных практик, доказавших свою эффективность, таких, как социально-демографический проект “Расту в Югре”, Югорский семейный капитал, правительством автономного округа принимаются новые решения. С 1 января 2022 года введена единовременная выплата женщинам в возрасте до 35 лет в размере 15 000 рублей, родившим первого ребенка с 1 января 2022 года и зарегистрировавшим его рождение в государственных органах записи актов гражданского состояния в автономном округе. Выплату уже получили почти три тысячи молодых мам», – рассказала зампредседателя общественного совета при департаменте социального развития Югры Светлана Басова.

Впрочем, Наталья Комарова призвала не ограничиваться сугубо материальной частью вопроса, но также обращать внимание на такие аспекты, как состояние здравоохранения и образования, которые крайне важны для людей, планирующих свое будущее и рождение своих детей в регионе. «Мы должны проработать дополнительные предложения по усилению эффективности мер, направленных на повышение рождаемости, поддержку семей с детьми во всех областях жизнедеятельности», – резюмировала глава региона.


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14 сентября в 14:20, просмотров: 795, комментариев: 0
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