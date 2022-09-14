Бизнесмен из Югры предложил интересную идею о переработке документов

Югорский бизнесмен предложил креативный способ переработки документов и другой макулатуры – делать из нее туалетную бумагу. Эту идею озвучил директор компании «Вневедомственный архив» Ришат Валиев, занимающейся уничтожением документации с наибольшей конфиденциальностью. Задумку поддержали на уровне правительства региона.

«В планах предприятия в ближайшие полтора-два года реализовать проект по локализации производства средств индивидуальной гигиены — это туалетная бумага, салфетки, бумажные полотенца из вторичного сырья на территории нашего региона с целью поставки товаров в коммерческие структуры, а также в бюджетные учреждения. Для реализации проекта потребуется порядка тысячи квадратов производственных помещений, а также приобретение линии по производству туалетной бумаги, полотенец и салфеток, транспортные средства и спецоборудование», — сообщил он.

Отмечается, что бизнесмен готов заявляться на грантовую поддержку. Цех по переработке может расположиться в Сургутском районе.