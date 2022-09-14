Торговый центр Мегиона выплатил компенсацию ребенку, на которого упала витрина

Владелец торгового центра в Мегионе заплатил компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей за травму ребенка. Так, в июне 2021 года на двухлетнего мальчика в одном из павильонов упала стеклянная витрина.

«Проверка показала, что причиной падения витрины явилось ненадлежащее содержание обществом торгового оборудования, что привело к получению травмы мальчиком. Суд рассмотрел и удовлетворил иск прокурора в полном объеме», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

В настоящее время судебное решение исполнено, соответствующая компенсация выплачена в полном объеме.

Напоминаем, ранее суд вынес решение по упавшей на ребенка столешнице в ТРЦ Сургута.