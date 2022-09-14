Несовершеннолетний мотоциклист спровоцировал ДТП в Октябрьском районе

Во вторник, 13 сентября, в поселке Уньган Октябрьского района несовершеннолетний мотоциклист пострадал в ДТП. По предварительной информации, он хотел обогнать автомобиль, но спровоцировал аварию.

«За рулем мотоцикла «Vento Riva» оказался 15-летний подросток, который хотел обогнать автомобиль «Renault Logan». Необдуманный маневр несовершеннолетнего, не имеющего права на управление транспортным средством, привел к дорожно-транспортному происшествию, в результате которого он оказался в Няганской больнице», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры. В ведомстве отметили, что подросток был в мотошлеме.

Напоминаем, в эти же сутки аналогичная автоавария произошла в Нефтеюганском районе. В ДТП пострадал 14-летний водитель мопеда и его 12-летний пассажир.