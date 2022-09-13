Правоохранительные органы Югры подвели итоги о состоянии преступности за восемь месяцев

За последние восемь месяцев 2022 года в Югре зарегистрировали 13,6 тысяч преступлений. Так, сократилось число убийств, разбоев, хулиганств, случаев ДТП, повлекших смерть или тяжкий вред здоровью, а также деяний, совершенных в сфере миграционных отношений. Об этом сообщили в окружной прокуратуре.

«Положительная динамика отмечается в работе по установлению виновных в совершении преступлений лиц, раскрываемость составила почти 65%. Более половины привлеченных к уголовной ответственности лиц ранее совершали преступления», – рассказали в ведомстве.

Наибольшее снижение преступности отмечается в Нефтеюганском районе и городе Пыть-Яхе. А половину всех зарегистрированных уголовно наказуемых деяний по-прежнему составляют кражи и мошенничества.