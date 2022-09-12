Пожарные ХМАО потушили 31 пожар за прошедшую неделю

За прошедшую неделю в Югре пожарные ликвидировали 31 пожар. Общая сумма возможного ущерба могла составить более 32 миллионов рублей, однако огнеборцам удалось сохранить имущество граждан.

«Объектами возгораний в большинстве случаев стали строения (22), в числе которых жилые дома (9), дачи (2), бани (9), гаражи (0) и транспортные средства (6). Спасен один человек», - сообщили в пресс-службе МЧС России по ХМАО-Югре.

В ведомстве отмечают, что основные причины пожаров ‒ нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов и неосторожность граждан.