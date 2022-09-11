Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сходил на выборы вместе с мамой

В Югре завершился единый день голосования. В 20:00 избирательные участки закрылись. Жители региона проголосовали за 13 глав и 113 депутатов.

В Сургутском районе выборы прошли в Барсово, Федоровском, Белом Яру и в Ляминой. Глава Сургутского района Андрей Трубецкой пришел на голосование вместе с мамой в поселке Барсово, где он прописан

«Исполнили свой долг, - поделился впечатлениями Трубецкой. – Это, действительно, долг – каждый обязан проголосовать. На ближайшие 5 лет выбираем главу поселения. От этого зависит, как поселок будет жить, как развиваться».

По данным окружного избиркома, за полчаса до закрытия участков явка в ХМАО составила 26,55%. Проголосовали свыше 16 тысяч избирателей.