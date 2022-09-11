Четырехлетняя девочка из ХМАО погибла в ДТП под Тюменью

В ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень погибла четырехлетняя девочка из Югры, еще два человека пострадали. Авария произошла сегодня ночью недалеко от Тюмени.

«На 292-м километре федеральной автодороги автомобиль «Тойота Королла» въехал в кучу грунта в месте дорожных работ по реконструкции трассы, автомобиль опрокинулся. От удара из машины выбросило 4-летнюю девочку, она погибла. Предварительно, девочка перевозилась без детского автокресла», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

Известно, что в машине ехала семья из Нижневартовского района Югры. Травмы в аварии получили 36-летний водитель и его восьмилетний сын. Мама детей не пострадала. Обстоятельства ДТП выясняются.