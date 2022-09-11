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Житель Белоярского так сильно хотел телевизор, что оплатил его три раза

Житель Белоярского трижды заплатил за телевизор, но так его и не получил

Житель Белоярского так сильно хотел телевизор, что оплатил его три раза
pixabay.com

В Белоярском в полицию обратился местный житель, которого обманули мошенники. Мужчина пояснил, что хотел купить телевизор в известном интернет-магазине, но в итоге лишился 52 тыс. рублей.

По словам югорчанина, он нашел в интернет-магазине подходящий телевизор за 17 тыс. рублей. В объявлении говорилось, что товара нет в наличии, но был указан номер телефона для связи. Мужчина связался с «продавцом», который дал ему ссылку, якобы ведущую на другой известный интернет-магазин. Перейдя по ссылке, югорчанин попробовал оформить заказ, нажав на кнопку «купить».

«На открывшемся сайте оплаты ввел данные своей кредитной карты и коды из СМС. Покупатель три раза пытался оплатить товар, но каждый раз приходил ответ, что оплата не произведена. Мужчина сделал скриншоты и отправил их «продавцу», который и присылал ссылку на товар. Но тот уже не отвечал, и все сообщения от лица «продавца» были удалены», - сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Житель Белоярского проверил свою карту и обнаружил, что с нее пропали 52 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.


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Сегодня в 14:50, просмотров: 320, комментариев: 0
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