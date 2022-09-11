904 новых заболевших коронавирусом обнаружили в Югре за сутки

В 21 муниципалитете Югры за последние сутки выявлено 904 новых заболевших коронавирусом. Из них в Сургуте - 319, Ханты-Мансийске – 111, Нижневартовске – 108, Нефтеюганске – 86. В других муниципалитетах зафиксировано от 3 до 36 новых случаев заражения.

«По клинической структуре: с симптомами ОРВИ — 892, пневмония — 11, бессимптомно — 1» - уточнили в окружном оперативном штабе.

Всего ковидом в Югре болеют 6 985 человек. Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 229 935. Выздоровели за весь период 220 389 человек. Скончался 2 561 пациент.