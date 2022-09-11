Вартовчанка оформила кредит на 1,2 миллиона рублей и перевела деньги мошенникам

Жительница Нижневартовска стала очередной жертвой мошенников. Они выманили у нее крупную сумму по известной схеме, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он рассказал вартовчанке, какие схемы используют мошенники, и убедил в том, что прямо сейчас неизвестные лица пытаются оформить на нее кредит.

Под руководством афериста вартовчанка оформила в банке кредит на сумму 1,2 млн рублей (включая страховку на 250 тыс.) и обналичила деньги. После этого она перевела 950 тыс. рублей на «безопасный» счет, озвученный мошенником.

«Женщине показалось, что она уберегла свои деньги от преступников. Однако впоследствии сообразила, что исполнила волю мошенников. В настоящее время по факту обмана возбуждено уголовное дело», - уточнили в пресс-службе полиции.