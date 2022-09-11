Евгений Гайдаенко стал лучшим лесным пожарным России

Парашютист-пожарный авиабазы Югры Евгений Гайдаенко победил во всероссийском конкурсе профессионального мастерства Авиалесоохраны России. Об этом сообщает телеграм-«канал «Депнедра Югры».

«К победе наш коллега шел три года, совершенствуя свои навыки и знания. В этом году Евгений показал лучший результат в спортивном ориентировании в лесу, вошел в тройку лидеров при прохождении лесопожарной полосы препятствий, в беге по пересеченной местности занял уверенную 8-ую позицию. В общем зачете, по сумме набранных во всех испытаниях баллов, Евгений показал лучшее время», - говорится в сообщении.

Конкурсная комиссия отметила, что в условиях высокой конкуренции Евгений Гайдаенко проявил профессионализм, собранность и слаженность действий.

VIII всероссийский конкурс «Лучший лесной пожарный 2022» прошел в начале сентября. Соперниками Евгения стали 24 лесных пожарных из 20 регионов России и Республики Беларусь.