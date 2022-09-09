16+
Логотип Сиапресс
USD  60,4696   EUR  60,8571  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Югра планирует еще чаще привлекать бизнес к решению инфраструктурных задач

Югра заключает соглашение с национальным центром развития ГЧП

​Югра планирует еще чаще привлекать бизнес к решению инфраструктурных задач
Фото admhmao.ru

Соглашение с национальным центром развития государственно-частного партнерства (ГЧП) подпишет Югра в ближайшее время. Решение об этом одобрило правительство региона на заседании под руководством Натальи Комаровой. «Мы договариваемся с центром о совместной работе над повышением эффективности государственного управления на принципах, стандартах клиентоцентричности при реализации инфраструктурных проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Применение клиентоцентричного подхода позволит органам власти взаимодействовать с гражданами, бизнесом в соответствии с их потребностями – удобно, быстро, с учетом индивидуальных особенностей», – приводит слова губернатора департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона.

При этом важным аспектом будущей работы глава региона обозначила клиентоцентричность (вслед за одноименным федеральным проектом). Замгубернатора Югры и директор департамента экономического развития Роман Генкель объяснил суть этого вопроса: «Во главу ставится эффект, который получают простые люди при реализации того или иного проекта. Реализация взаимодействия будет организована через цифровую платформу «Росинфра». Также добавлю, что с 12 по 15 сентября проходит российская неделя ГЧП. И в этом году впервые пройдет ее региональный этап. В Ханты-Мансийске он будет проходить на полях Югорского промышленно-инвестиционного форума 29–30 сентября».

В регионе уже работает центр развития ГЧП – он базируется в структуре Фонда развития Югры.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:45, просмотров: 159, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Подача отопления в Сургуте начнется с понедельника и продлится пять дней 922
  2. Неизвестный повредил пять припаркованных автомобилей в Нефтеюганске 552
  3. Третья смена 357
  4. ​Некоторые думают: если просто ограничить продажу алкоголя, это решит проблему бытового пьянства. Это не так 355
  5. ​Сургутские врачи рассказали о программе диспансеризации населения 351
  6. ​16 аварийных домов снесут в Сургуте до конца года 342
  7. Умерла королева Великобритании Елизавета II 342
  8. В автоаварии в Сургуте пострадала пожилая женщина 330
  9. Куда сходить в Сургуте на выходных 10-11 сентября? // АФИША 322
  10. Новая федеральная трасса М-12 пройдет через Югру 306
  1. В ДТП погибла директор популярной в Сургуте клиники красоты 3167
  2. ​В Сургуте построят большую мечеть за полмиллиарда рублей 2239
  3. Сургутянка узнала у незнакомца пароль от мобильного банка и перевела себе 640 тысяч рублей 1992
  4. В больницах, школах и детсадах Сургута станет тепло с 5 сентября 1919
  5. В Сургуте в ДТП пострадали женщина и младенец 1777
  6. Врачи из Сургута впервые прооперировали пациентку с зеркальным расположением органов 1607
  7. Сургутянка разработала биоурны для домашних животных 1588
  8. Отметили с размахом: главный праздник Сургута посетили более 30 тысяч жителей 1559
  9. ​Бывший вице-мэр Сургута ушел из Газпрома 1536
  10. В Африке упал нижневартовский вертолет: весь экипаж выжил 1460
  1. ​Первый ди-джей Сургута, фехтовальщик и чуткий начальник... 8085
  2. Как 37 лет назад Горбачёв в Сургут приезжал 4267
  3. ​Сургутским стрелком на парковке оказался полицейский 3796
  4. ​Сбежавших в ХМАО подростков нашли почти за полторы тысячи километров от дома 3493
  5. ​Открытие сезона охоты в ХМАО откладывается из-за лесных пожаров 3460
  6. Районный парикмахер 3334
  7. ​Люди и книги 3181
  8. В ДТП погибла директор популярной в Сургуте клиники красоты 3167
  9. ​Елена Шумакова — про новое «Утро» молодежной политики Югры 2915
  10. ​Снег не за горами. На Югру надвигаются холода 2779

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика