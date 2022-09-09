Югра заключает соглашение с национальным центром развития ГЧП

Соглашение с национальным центром развития государственно-частного партнерства (ГЧП) подпишет Югра в ближайшее время. Решение об этом одобрило правительство региона на заседании под руководством Натальи Комаровой. «Мы договариваемся с центром о совместной работе над повышением эффективности государственного управления на принципах, стандартах клиентоцентричности при реализации инфраструктурных проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Применение клиентоцентричного подхода позволит органам власти взаимодействовать с гражданами, бизнесом в соответствии с их потребностями – удобно, быстро, с учетом индивидуальных особенностей», – приводит слова губернатора департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона.

При этом важным аспектом будущей работы глава региона обозначила клиентоцентричность (вслед за одноименным федеральным проектом). Замгубернатора Югры и директор департамента экономического развития Роман Генкель объяснил суть этого вопроса: «Во главу ставится эффект, который получают простые люди при реализации того или иного проекта. Реализация взаимодействия будет организована через цифровую платформу «Росинфра». Также добавлю, что с 12 по 15 сентября проходит российская неделя ГЧП. И в этом году впервые пройдет ее региональный этап. В Ханты-Мансийске он будет проходить на полях Югорского промышленно-инвестиционного форума 29–30 сентября».

В регионе уже работает центр развития ГЧП – он базируется в структуре Фонда развития Югры.