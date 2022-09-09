Губернатор Югры вместе с бывшим президентом ЛУКОЙЛа приехала в Когалым

Наталья Комарова совершила рабочую поездку в Когалым, приуроченную недавнему Дню нефтяной и газовой промышленности. Компанию главе региона составил бывший президент ЛУКОЙЛа, ныне председатель комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по энергетической политике и энергоэффективности Вагит Алекперов, а также первый вице-президент ЛУКОЙЛа Азат Шамсуаров.

Делегация посмотрела на ход строительства образовательного центра, где будут учиться и повышать квалификацию нефтяники. Проект реализует ЛУКОЙЛ по соглашению с министерством науки и высшего образования, правительствами Югры и Пермского края. Как напоминает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона, объект завершат и сдадут в эксплуатацию в 2023 году, в нем будут учиться 380 человек по направлениям геология, разработка нефтяных и газовых месторождений, бурение.

В филиале Русского музея губернатор вместе с коллегами открыли новую выставку музея «Преображенная природа». Затем возложили цветы к памятнику основателям нефтегазового комплекса Западной Сибири – Черномырдину, Грайферу, Филановскому, Усольцеву.

Прошло и необычное мероприятие. В январе 2022 года на акции «Счастливый билет – 2022» студенты подавали заявки со своими желаниями, и одной из победительниц оказалась учащаяся ЮГУ по направлению «Нефтегазовое дело» Тазагюль Сардарова – ее желанием была встреча с Вагитом Алекперовым. И вот оно сбылось, причем разговор состоялся не только с бывшим газовым генералом, но и Натальей Комаровой. На ней нефтяник поделился рецептом успеха: «Работа, работа и еще раз работа. Умение ладить с людьми и базовое образование. Конечно, есть доля везения в том, что попадались хорошие учителя, которым я запоминался своим умом, талантом и желанием работать. Почему они и тратили на меня время. Трудности? Их не было. Трудности были только рабочие. Потому что города были не обустроены, дорог не было».