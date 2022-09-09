Делегация Югры участвует в сессии о кино на Восточном экономическом форуме

Наталья Комарова презентовала регулярно проходящий в Югре кинофестиваль «Дух огня» на сессии «Киноиндустрия и анимация Севера и Востока: новые рынки и технологии» на Восточном экономическом форуме. Делегация от Югры традиционно работает на этом крупном событии.

«Это площадка для тех, кто впервые пробует свои силы в индустрии кино. Одновременно на каждом фестивале проходит открытый конкурс микрофильмов, детская, юношеская программы «Твое кино». «Дух огня» – это одно важных событий, в том числе повлиявших на наше сознание, понимание, что креативные индустрии – это важная часть экономики», – цитирует губернатора департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

Но этим, хоть и важным фестивалем, не ограничивается развитие киноиндустрии в регионе. Так, в 2022 году Югра заключила несколько важных соглашений о съемках различной продукции – от сериалов до полного метра – на территории округа, а также начала давать гранты на сценарии и съемки интересных проектов. В Югре уже прошли съемки фильма «Либерия: Охотники за сокровищами» о легендарной библиотеке Ивана Грозного, в прокат он выйдет 27 октября. С сентября 2022 до января 2023 года крупная компания снимет в автономного округе три полнометражных фильма с совокупным бюджетом 700 млн рублей, из которых 100 млн рублей в качестве займов и гарантий предоставил бюджет Югры.