Новая федеральная трасса М-12 пройдет через Ханты-Мансийск, сообщил Хуснуллин

Новая федеральная трасса М-12 пройдет через Ханты-Мансийск до Владивостока, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. О развитии автомагистрали он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Трасса веером идет как на границы азиатских стран, так и вверх по России. Она идет до Якутска, дальше – до Магадана, еще дальше – до Ханты-Мансийска, а потом на Северный широтный ход», - сказал Марат Хуснуллин.

По его словам, протяженность трассы составит 12 тыс. км. Вице-премьер предложил назвать будущую автостраду «Евразия».

Ранее президент Владимир Путин открыл движение по первому участку трассы М-12, которая свяжет Москву и Казань. В 2021 году трассу решили продлить до Челябинска, и вот теперь Марат Хуснуллин предложил протянуть ее до Владивостока.