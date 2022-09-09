В ХМАО будут судить 7 участников магазинов по распространению наркотиков

В Югре под суд отправится группа лиц из семи участников в возрасте от 19 до 52 лет, занимавших различные роли в двух интернет-магазинах по продаже запрещенных веществ. Всего полицией изъято порядка 4,6 кг наркотического средства.

По версии следствия, группа лиц из семи человек, занявшие роли «закладчиков», «отдела кадров» и «кураторов» создали в мессенджере два интернет-магазина по продаже наркотиков и совершали их сбыт на территории Югры, Камчатского края, Амурской, Сахалинской и Московских областей, а также в Москве в крупном и особо крупном размерах.

«Семи гражданам, двое из которых ранее судимы, предъявлены обвинения. Все фигуранты находятся под стражей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в пресс-службе УМВД Югры.