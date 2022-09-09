Более тысячи километров дорожной разметки обновили в Сургуте

В Сургуте обновили более 1 тысячи километров дорожной разметки. В первую очередь работы выполнили возле школ и детских садов, лечебно-профилактических учреждений и общественных пространств, сообщили в пресс-службе администрации города.

«На пешеходные переходы нанесли более 35 тысяч метров свежей краски. Восстановили около 558 километров сплошных и прерывистых линий разметки. Обновили почти 5 тысяч метров стрелок и островков безопасности. На бордюрный камень нанесли 8 тысяч метров дорожной разметки», - говорится в сообщении пресс-службы.

В ближайшее время специалисты приступят к нанесению разметки на парковках. Работы будут выполнены на ул. Профсоюзов, Университетская (от ул. Каролинского до ул. И.Захарова) и пр. Комсомольский.

В мэрии добавили, что работы по нанесению дорожной разметки ведутся преимущественно в ночное время, чтобы не мешать городскому трафику. Для нанесения разметки используются пластичные материалы с высокой износостойкостью, хорошим светоотражающим эффектом и устойчивостью к погодным условиям.