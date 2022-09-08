Подросток получил ожог 65% поверхности тела в Сургутском районе

В сельском поселении Угут (Сургутский район) едва не сгорел 15-летний подросток из-за воспламенения вещей на его теле. Он получил ожог 65% поверхности тела, сообщается в ежедневной сводке КУ «Центроспас-Югория».

«Пожарные выезжали на ул. Советская с.п. Угут, где горели носильные вещи (вещи на человеке). В результате пожара пострадал молодой человек 2007 года рождения, с термическими ожогами второй, третей степени лица, шеи, туловища 65 %», - говорится в сообщении.

Подростка госпитализировали в клиническую больницу Пыть-Яха. По словам его матери, мальчик находится в искусственной коме, пишет «Вестник Сургутского района». Врачи решают вопрос о пересадке кожи на его теле.