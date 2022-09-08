87 объектов социальной сферы подключили к теплу в Нижневартовске. Такие данные на утро 8 сентября привели в администрации города. Тепло получили 35 детских садов, 31 школа, 8 больниц и 13 других соцучреждений.

«Подключение тепла в жилых районах будет произведено после окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия», - добавили в пресс-службе администрации Нижневартовска.

Подача тепла в социальные учреждения города проводится с 5 сентября по заявкам руководителей.