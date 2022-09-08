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​Батареи нагрелись в школах и садиках Нижневартовска

87 объектов социальной сферы подключили к теплу в Нижневартовске

​Батареи нагрелись в школах и садиках Нижневартовска
телеграм-канал "Нижневартовск | Официально"

87 объектов социальной сферы подключили к теплу в Нижневартовске. Такие данные на утро 8 сентября привели в администрации города. Тепло получили 35 детских садов, 31 школа, 8 больниц и 13 других соцучреждений.

«Подключение тепла в жилых районах будет произведено после окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия», - добавили в пресс-службе администрации Нижневартовска.

Подача тепла в социальные учреждения города проводится с 5 сентября по заявкам руководителей.


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Сегодня в 15:00, просмотров: 201, комментариев: 0
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