817 новых заболевших коронавирусом выявили в ХМАО за сутки, из них в Сургуте 223

В Югре за последние сутки выявлено 817 новых заболевших коронавирусом. В предыдущие два дня регистрировалось порядка 500 случаев заражения. Новые заболевшие обнаружены в 21 муниципалитете региона, из них 223 – в Сургуте, 133 – Ханты-Мансийске, 74 – Нижневартовске, 49 – Нефтеюганске, 45 – Пыть-Яхе, 44 – Лангепасе. В других муниципалитетах зарегистрировано от 8 до 32 новых случаев заболевания.

«По клинической структуре: с симптомами ОРВИ — 800, пневмония — 16, бессимптомно — 1», - отметили в окружном оперативном штабе.

Всего ковидом в Югре на этот момент болеют 6 429 человек. Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 227 195. Выздоровели за весь период пандемии 218 205 человек. Скончался 2 561 пациент.