Предпринимателям Югры, у которых возникли трудности из-за нового закона, пообещали помочь

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Югре Ирина Каск заявила, что будет помогать предпринимателям, у которых возникли трудности из-за нового запрета по продаже алкоголя.

«Большая работа проводилась со стороны правительства округа и департамента экономического развития и по трудоустройству тех, кто будет высвобождаться в этом бизнесе, и с предпринимателями, чтобы они могли переориентироваться или пересмотреть свою деятельность. Мы будем работать с каждым обращением от бизнесменов, смотреть, чем можем им помочь», – подчеркнула Каск.