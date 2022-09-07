Уголовное дело возбудили из-за превышения должностных полномочий в мэрии Октябрьского района

В Октябрьском районе ХМАО из-за невыполненного муниципального контракта возбудили уголовное дело. Оно расследуется по статье о превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Установлено, что управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства районной администрации (УЖКХиС) заключило муниципальный контракт с ООО «ИРТ «Константа» на выполнение научно-исследовательской работы. Стоимость контракта составила 8,6 млн рублей. Договор предусматривал проведение социологических опросов населения, привлечение горожан к формированию комфортной городской среды, а также разработку и утверждение генеральных планов городских и сельских поселений Октябрьского района.

В декабре 2021 года заведующий отделом архитектуры и градостроительства мэрии принял без замечаний работы по муниципальному контракту, которые фактически были не выполнены либо выполнены с существенными недостатками. Работу подрядчика оплатили из местного бюджета.

«Прокуратура направила материалы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», - подчеркнули в пресс-службе прокуратуры ХМАО.