Югорчанин перевел 280 тысяч рублей на счет мошенников

В Пыть-Яхе злоумышленники обманом заставили 32-летнего мужчину перевести на свои счета 280 тысяч рублей. По «проверенной» схеме, под предлогом пресечения оформления кредита на югорчанина, аферисты обманом заставили его перевести деньги на «надежную ячейку».

Сотрудники полиции установили, что незнакомый мужчина позвонил пострадавшему через мессенджер и представился сотрудником службы безопасности Центробанка. Позже он сообщил мужчине, что на него пытаются оформить кредит и ему необходимо срочно установить на телефон приложение для отмены транзакции. Житель Пыть-Яха выполнил все команды афериста, благодаря чему на него оформили кредитную карту и попросили подтвердить одобренную банком заявку на сумму 540 тыс. рублей, чтоб аннулировать оформленный злоумышленниками кредит и перевести деньги в на «надежную ячейку» в банке.

«В последующем мужчина подтвердил заявку на кредит и часть одобренного кредита в сумме 280 тысяч перевел через мобильный банк на «надежную ячейку», счет которой продиктовал ему мошенник. При проведении второй транзакции на сумму 140 тысяч рублей, мужчине позвонили с горячей линии банка, где сотрудник кол-центра пояснил, что возможно сейчас он общается с мошенниками и ему необходимо отключить разговор другой линии, удалить все недавно скаченные приложения в телефоне для сохранения своих денежных средств, а также обратиться в правоохранительные органы», - сообщила пресс-служба УМВД Югры.

По факту мошенничества сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».