Виновник ДТП с двумя погибшими на югорской трассе проведет 9 лет в колонии

Нефтеюганский районный суд вынес обвинительный приговор 29-летнему жителю Пыть-Яха. Он признан виновным в совершении преступления по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть двух лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения), сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

ДТП произошло в июле 2020 года на 8 км дороги «Тепловский тракт» в Нефтеюганском районе. Суд установил, что виновный, управляя Hyundai Solaris в состоянии алкогольного опьянения, в нарушение правил превысил скорость, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где автомобиль опрокинулся в кювет. В результате аварии два пассажира, мужчина и женщина, скончались на месте.

«Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Приговор не вступил в законную силу.