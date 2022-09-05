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В Лангепасе благоустроили пляж за 13 миллионов рублей

Лангепасский пляж преобразился после голосования за объекты благоустройства

В Лангепасе благоустроили пляж за 13 миллионов рублей
Фото: Минстрой

В Лангепасе полностью благоустроили пляж – все работы завершились к июлю 2022 года. Проект обошелся в 13,2 миллиона из средств федерального, регионального и местного бюджетов.

«В 2021 году на Всероссийском онлайн-голосовании большее количество голосов было отдано за благоустройство территории городского пляжа Лангепаса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Работы проводились на территории в 19 896 м2. На примере такого проекта мы видим, как растет заинтересованность российских граждан в вопросах благоустройства, и понимаем – на какие территории прежде всего необходимо обратить внимание», – отметил Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

На пляже появились сценический комплекс, деревянные тротуары, лежаки, беседки, детский и взрослый спортивные комплексы, качели, трибуны и волейбольные стойки, футбольные ворота, опоры наружного освещения и видеокамеры.

«Цель проекта – сделать территорию комфортной и привлекательной как для активного, так и спокойного отдыха. Обустройство общественного пространства создало новую точку притяжения для жителей города и место для проведения фестивалей и концертов», – подчеркнула руководитель Проектной дирекции Минстроя России Дина Сафиуллина.


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Сегодня в 20:06, просмотров: 155, комментариев: 0
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