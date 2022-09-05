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Югра вошла в число регионов с самыми высокими тратами семей на ЖКХ

Югра заняла седьмое место среди регионов России по расходам на ЖКХ

Югра вошла в число регионов с самыми высокими тратами семей на ЖКХ
pixabay.com

Югра заняла седьмое место в рейтинге регионов России с самыми высокими тратами на жилищно-коммунальное хозяйство. В 2021 году живущие в регионе семьи в среднем платили за ЖКХ 7 869 руб. в месяц. По сравнению с предыдущим годом расходы выросли на 1,3%, следует из рейтинга агентства РИА Новости. Самые высокие траты на ЖКХ зафиксированы на Камчатке (9 919 руб. в месяц), в Магаданской области (9 891 руб.), в ЯНАО (8 810 руб.) и в Ненецком округе (8 243 руб.).

При этом доля «коммунальных» трат в бюджете семей ХМАО составила 10,6%. По этому показателю округе занял 49 место среди регионов РФ. Наибольшая доля затрат на ЖКХ зафиксирована на Камчатке – 14,2%, в Республике Карелия и Магаданской области – 13%. Всего же жители 53 регионов направляли в прошлом году свыше 10% своих потребительских расходов на оплату услуг ЖКХ.

По оценкам экспертов РИА «Новости», в целом по России затраты средней семьи на ЖКХ в 2021 году составляли 5 500 руб. в месяц. По сравнению с 2020 годом данный показатель вырос на 9,2%.

«Результаты исследования свидетельствуют о существенной неравномерности доли затрат на ЖКХ в региональном разрезе. Значение показателя в регионах изменяется в диапазоне от 5,6% до 14,2%», - подчеркнули авторы исследования.


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Сегодня в 16:59, просмотров: 137, комментариев: 0
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