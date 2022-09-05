Чиновников в ХМАО обяжут вести страницы в «Одноклассниках»

Российские органы власти с 1 декабря 2022 года будут обязаны вести официальные страницы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды будут обязаны создать и вести официальные аккаунты в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», — говорится в сообщении.

Распоряжение подготовлено для реализации принятых в июле изменений в Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». В соответствии с документом, государственные органы должны создать официальные страницы в социальных сетях, где они будут размещать отчеты о проводимых мероприятиях, комментировать актуальные вопросы, а также указывать контактные данные для связи: электронную почту и номера телефонов.

Весной в России заблокировали популярные западные соцсети. После этого большинство российских чиновников и органов власти прекратили публиковать там посты, а Минцифры предложило им «переехать» в Telegram и во «ВКонтакте», напоминает РБК.