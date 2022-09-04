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В Югре раскрыли зарплату ученых

Зарплаты югорских ученых в два раза превышает среднюю по региону

В Югре раскрыли зарплату ученых
Фото: pixabay.com

Зарплаты ученых ХМАО в два раза превышают показатель средней зарплаты по региону. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на директора департамента образования ХМАО Алексея Дренина.

«Средняя годовая зарплата научных сотрудников и преподавательского состава в вузах равняется 200% от средней по региону. Это приблизительно 140 тысяч рублей. У учителей этот показатель 100%, их средняя годовая зарплата составляет немного больше 70 тысяч рублей», — сказал Дренин.

Напомним, что ранее Югра оказалась в пятерке российских регионов по доле работников с зарплатой выше среднего по стране.


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Сегодня в 11:07, просмотров: 101, комментариев: 0
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