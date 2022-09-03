Санврачи ХМАО рассказали, какие антиковидные меры действуют на территории школ

Роспотребнадзор Югры рассказал, какие антиковидные ограничения отменили для школ. Среди них – необходимость закреплять за каждым классом отдельный учебный кабинет и соблюдение социальной дистанции в местах проведения аттестации. Также учителям теперь не надо разрабатывать разный график начала уроков и перемен для сокращения числа контактов между школьниками.

Некоторые меры в новом учебном году все же остаются:

Сохранилось требование по проведению «утренних фильтров» – школьникам и учителям будут измерять температуру перед уроками.

Персоналу столовой по-прежнему важно использовать маски (одноразовые или многоразовые со сменными фильтрами), а также перчатки.

«Действующие меры помогут сохранить здоровье учеников и сотрудников учебных заведений», – заверили санврачи.