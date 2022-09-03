Югорчане собирают деньги на лечение онкобольного юноши из Кондинского района

Администрация Кондинского района просит помочь собрать деньги на лечение 18-летнему парню. В августе у Алексея Коробчука обнаружили прогрессирование болезни лимфома Ходжкина. Юноша до этого проходил курсы химиотерапии в онкологических центрах Нижневартовска и Ханты-Мансийска.

Сейчас требуется пересадка костного мозга и необходима срочная консультация Федерального центра онкологии (ФГБУ «НМИЦ им. Н. Н. Блохина», г. Москва).

Номер счета матери Алексея 40817810567173042208 «ПАО СБЕРБАНК», Антонина Юрьевна С.