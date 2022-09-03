В Октябрьском районе продолжается строительство приюта для собак

В Октябрьском районе юные волонтеры помогли привести в порядок собачий приют. Дети прибрались на территории, поиграли с животными и покрасили площадку для выгула. В благодарность ребятам за отличную работу им подарили раскраски, а также угостили мороженым и соком.

«В Приобье продолжается строительство приюта для передержки животных «Лохматый дом». Инициатор проекта – автономная некоммерческая организация региональный центр развития туризма и экологии «Зимнее Алешкино». В благоустройстве территории питомника активное участие принимают волонтеры Дома детского творчества «Новое поколение», – рассказали в администрации муниципалитета.

Напомним, что проект «Лохматый дом» реализуется за счет гранта губернатора Югры для физлиц и гранта главы Октябрьского района.