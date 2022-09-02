Два югорчанина награждены президентом за вклад в спорт

Президент России Владимир Путин наградил главу учреждения «ЮграМегаСпорт» Валерия Радченко. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«За вклад в развитие культуры и спорта наградить Почетной грамотой Президента Российской Федерации Валерия Радченко — директора автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «ЮграМегаСпорт», — указано в документе.
Также награды от президента удостоился Михаил Вторушин – директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Центр адаптивного спорта».