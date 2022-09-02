В День знаний в Югре зафиксировали одно ДТП

Накануне, 1 сентября, в Нефтеюганском районе произошла авария, в которой пострадали четыре человека, в том числе маленький ребенок. По предварительной информации, пожилой водитель на «Ниссане» не предоставил преимущество в движении другому автомобилю и спровоцировал ДТП.

«В 14:40 на 776 км автодороги «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск», в Нефтеюганском районе, 50-летний водитель автомобиля «Ниссан», при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю «Нива», движущемуся во встречном направлении и допустил с ним столкновение. Затем автомобиль отбросило на остановившийся КамАЗ», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

В результате ДТП водитель Ниссана, его трехлетний пассажир, а также два пассажира ВАЗа получили травмы. Все участники автоаварии были пристегнуты ремнями, а ребенка перевозили в детском удерживающем устройстве.

Всего за вчерашние сутки в Югре зарегистрировали одно ДТП, в котором пострадали четыре человека.