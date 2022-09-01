Спасатели вывели заблудившихся грибников из югорского леса

В Октябрьском районе ХМАО заблудились три человека, ушедшие в лес за грибами. Поиском потерявшихся занимались спасатели. Они выезжали на 57 км дороги «Нагянь – Емега», говорится в ежедневной сводке «Центроспас-Югории».
«Прибыв к месту поисков, спасатели при помощи специальных громкоговорящих установок, потерявших вывели из леса. Пострадавшие в медицинской помощи не нуждались», - рассказали подробности в ведомстве.
В «Центроспас-Югории» напомнили основные правила поведения в лесу.
Если вы собираетесь в лес:
- обязательно известите о своем походе родственников, соседей, друзей;
- изучите заранее место на карте;
- сообщите, в каком районе собираетесь находиться и когда планируете вернуться;
- необходимо тщательно продумать свое снаряжение (яркая одежда, удобная обувь). Возьмите с собой заряженный сотовый телефон, пополните баланс. Нож, фонарик, зажигалку, воду, запас калорийных продуктов;
- не удаляйтесь далеко от дороги или железнодорожных путей, не заходите вглубь незнакомого леса;
- не отпускайте в лес своих родных и близких (пожилых и имеющих различные заболевание людей). Помните, даже если такие люди отправляются в лес не одни, а с опытным попутчиком, то у них должен быть запас соответствующих медицинских препаратов, согласованный с врачом.
Если вы потерялись в лесу:
- Не паникуйте, остановитесь, подумайте, откуда пришли, не слышно ли криков, шума машин;
- Ориентируйтесь по солнцу, хорошо, если удалось выйти на линию электропередач, железную дорогу, газопровод, реку - идя вдоль этих объектов, всегда выйдете к людям, пусть и не там, где предполагали;
- С определенной частотой подавайте голосовой сигнал и прислушивайтесь. Возможно, вы услышите отклик;
- Ни в коем случае не передвигайтесь ночью по лесу. Так вы потеряете силы и покинете зону предполагаемого поиска, усложнив поиск спасателям.
- Если есть возможность, свяжитесь со специалистами Единой службы спасения по телефонам: 112 и 101.